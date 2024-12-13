УФимские спасатели предупредили об опасности, которую таят обильные снегопады

УГЗ Уфы предупредило о таящей в обильных снегопадах опасности. По их словам, осадки провоцируют сход снега с крыш зданий, что может обернуться травмами.
— Будьте осмотрительнее, прежде чем пройти мимо здания, проверьте, нет ли для вас сверху никакой угрозы, — обратились к уфимцам спасатели. Они также призвали горожан не парковать машины под крышами.
Напомним, сегодня, 13 декабря, в Уфе прогнозируется ветер, снег и гололедица. Температура воздуха поднимется до нуля градусов.
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