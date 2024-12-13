Хабаровчанка выиграла апелляцию и 100 тысяч у магазина за моральный ущерб

Судебная коллегия, рассмотрев обстоятельства дела, согласилась с выводами районного суда о вине арендатора. Однако апелляционный суд отметил, что сумма компенсации была определена без учета всех значимых факторов. Было установлено, что после травмы М. не могла самостоятельно передвигаться, нуждалась в помощи, проходила длительное лечение, а спустя почти год продолжает испытывать боль. Также суд принял во внимание пожилой возраст истицы.