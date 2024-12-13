Хабаровчанка выиграла апелляцию и 100 тысяч у магазина за моральный ущерб

Апелляционный суд Хабаровского края пересмотрел решение районного суда по делу о компенсации морального вреда за травму, полученную около магазина, сообщает телеграм-канал «Суды Хабаровского края».
История началась с того, что гражданка М., завершив покупки, споткнулась о металлические штыри у входа в магазин, упала и серьезно повредила колено. Травма привела к временной нетрудоспособности, длительному лечению и оставила на колене шрам.
Земельный участок, где находились штыри, принадлежал ООО 1, а арендовал его ООО 2. В связи с этим М. подала иск, требуя компенсацию в размере 150 тысяч рублей. Районный суд частично удовлетворил иск, обязав арендатора участка выплатить пострадавшей 50 тысяч рублей. Однако такое решение не устроило истца, и она подала апелляцию. Прокурор также внес апелляционное представление, посчитав компенсацию заниженной.
Судебная коллегия, рассмотрев обстоятельства дела, согласилась с выводами районного суда о вине арендатора. Однако апелляционный суд отметил, что сумма компенсации была определена без учета всех значимых факторов. Было установлено, что после травмы М. не могла самостоятельно передвигаться, нуждалась в помощи, проходила длительное лечение, а спустя почти год продолжает испытывать боль. Также суд принял во внимание пожилой возраст истицы.
На основании этих обстоятельств размер компенсации был увеличен до 100 тысяч рублей. Суд подчеркнул, что новая сумма соответствует принципам разумности и справедливости, а также учитывает степень физических и нравственных страданий пострадавшей.
Данное решение стало итогом справедливого пересмотра дела и демонстрирует, что права граждан могут быть защищены даже на стадии апелляции.