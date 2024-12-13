Выборы в двух муниципалитетах Иркутской области назначены на 15 декабря

Две муниципальные избирательные кампании пройдут в Иркутской области 15 декабря 2024. Об этом КП-Иркутск сообщили в избирательной комиссии региона.
— Шесть кандидатов участвуют в досрочных выборах главы Казачинского сельского поселения (Казачинско-Ленский район): Алексей Антипин от «Единой России», Владислав Крамаренко от ЛДПР, самовыдвиженцы Иван Антипин, Ольга Добрынина, Денис Курчинский, Алексей Шляпин. За организацию голосования будут отвечать три участковые комиссии, — сообщили в пресс-службе избиркома.
В это время за пост главы Карымского муниципального образования (Куйтунский район) поборются четыре кандидата: самовыдвиженцы Александр Артемьев и Оксана Заколодная, от «Единой России» Евгений Корниенко, от ЛДПР Игорь Силаев. В проведении выборов также будут участвовать три комиссии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что главную елку Свердловского округа Иркутска откроют 20 декабря в 15:30. Пройдут игры и конкурсы с участием аниматоров, к гостям приедут специальные гости — Дед Мороз и Снегурочка.