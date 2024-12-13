Выборы в двух муниципалитетах Иркутской области назначены на 15 декабря

В это время за пост главы Карымского муниципального образования (Куйтунский район) поборются четыре кандидата: самовыдвиженцы Александр Артемьев и Оксана Заколодная, от «Единой России» Евгений Корниенко, от ЛДПР Игорь Силаев. В проведении выборов также будут участвовать три комиссии.