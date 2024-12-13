В Самаре дорожные службы очищали улицы от снега всю ночь

Ночью с 12 на 13 ноября в Самаре дорожные службы устраняли последствия сильного снегопада, который обрушился на город. С раннего утра к работе подключились и управляющие компании. Об этом сообщили в администрации Самары.
«Коммунальные службы продолжают работать в круглосуточном режиме, ликвидируя последствия снегопада», — рассказали в пресс-службе.
В ночь выходили очищать улицы 166 машин и 125 уборщиков, а также группа контроля работы снегоуборочной техники. Коммунальные и дорожные службы уделяют особое внимание тротуарам, пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта.
Также работники подметают дороги, тротуары и прилотковую часть дорог, обрабатывают улицы противогололедными материалами. Утром 13 декабря к уборке территорий от снега подключились районные муниципальные бюджетные учреждения, УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН.