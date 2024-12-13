Лидерами по росту цен в ноябре стали продукты питания и взносы на капремонт

Значительное повышение цен зафиксировано на кальмары (на 11,3%), яйца (на 7,9%), соленую, маринованную, копченую рыбу (на 7,8%), мороженую рыбу (на 4,5%), кисломолочные продукты и сливки (на 6,4%), масло сливочное (на 5,5%), сыры (на 4,7%), молоко питьевое (на 3,4%), творог (на 2,6%). Также подорожали говядина и мясо индейки, мясной фарш, консервы, подсолнечное масло, кофе и чай, хлеб (на 1,3−6%). Цены выросли и на все овощи.