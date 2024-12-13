Лидерами по росту цен в ноябре стали продукты питания и взносы на капремонт

Больше других подорожали услуги и продовольственные товары. Об этом сообщает Пермьстат.
Значительное повышение цен зафиксировано на кальмары (на 11,3%), яйца (на 7,9%), соленую, маринованную, копченую рыбу (на 7,8%), мороженую рыбу (на 4,5%), кисломолочные продукты и сливки (на 6,4%), масло сливочное (на 5,5%), сыры (на 4,7%), молоко питьевое (на 3,4%), творог (на 2,6%). Также подорожали говядина и мясо индейки, мясной фарш, консервы, подсолнечное масло, кофе и чай, хлеб (на 1,3−6%). Цены выросли и на все овощи.
Цены на непродовольственные товары поднялись в ноябре в среднем на 0,3%. В ноябре вновь подорожало моторное топливо (на 1,6%). Лидером роста цен стал бензин АИ-98 и выше (на 3%) и дизельное топливо (на 2,9%). Стоимость бензина АИ-95 и АИ-92 выросла на 1,3−1,6%.
В сфере услуг отмечено увеличение размера взносов на капремонт (в 1,3 раза), стоимости сотовой связи (на 17,4%), проезда на поездах дальнего следования (на 10,2%), услуг банков (на 4,9%), услуг в сфере зарубежного туризма (на 4,6%), экскурсионных услуг (на 4,1%), услуг гостиниц (на 2,2%), ветеринарных услуг (на 1,3%). Индекс цен на бытовые услуги составил 100,4%.