Главные новости 13 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 13 декабря 2024 года.
Си Цзиньпин не приедет в США на инаугурации Трампа
Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать в Вашингтоне на инаугурации президента США Дональда Трампа. Ранее китайскому лидеру направили приглашение на церемонию за подписью избранного республиканца. От КНР в мероприятии будет участвовать посол Китая в США.
Маск заявил о переносе в Техас штаб-квартиры SpaceX
США предоставят Киеву пакет военной помощи на $500 млн
США поставит Украине военную технику на 500 млн долларов. О поддержке Киеву рассказал глава Госдепа США Энтони Блинкен. В пакет помощи включены боеприпасы для артиллерии, БПЛА, оборудование для защиты от биологических, химических и ядерных угроз.
В США успешно провели испытание гиперзвуковой ракеты
Центр анализа стратегий и технологий США сообщил об успешном старте гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Ракета предназначена для удара по укрепленной обороне противника.
Из-за возможной остановки транзита российского газа в Молдавии ввели ЧП
В Молдавии с 16 декабря начинает действовать режим чрезвычайного положения. Его введение утвердили в парламенте из-за угрозы гуманитарного кризиса, возможного из-за прекращения транзита российского газа по территории Украины.