Главные новости 13 декабря 2024 года

Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать в Вашингтоне на инаугурации президента США Дональда Трампа. Ранее китайскому лидеру направили приглашение на церемонию за подписью избранного республиканца. От КНР в мероприятии будет участвовать посол Китая в США.