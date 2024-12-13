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Главные новости 13 декабря 2024 года

Последние новости за сегодня — 13 декабря 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 13 декабря 2024 года.

Си Цзиньпин не приедет в США на инаугурации Трампа

Источник: РИА "Новости"

Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать в Вашингтоне на инаугурации президента США Дональда Трампа. Ранее китайскому лидеру направили приглашение на церемонию за подписью избранного республиканца. От КНР в мероприятии будет участвовать посол Китая в США.

Маск заявил о переносе в Техас штаб-квартиры SpaceX

Источник: Reuters

Илон Маск сообщил о переезде аэрокосмической компании SpaceX в Техас на космодром Starbase. Миллиардер обратился к местному судье с просьбой присвоить авиакосмической базе статус города, так как там уже проживают несколько сотен специалистов.

США предоставят Киеву пакет военной помощи на $500 млн

США поставит Украине военную технику на 500 млн долларов. О поддержке Киеву рассказал глава Госдепа США Энтони Блинкен. В пакет помощи включены боеприпасы для артиллерии, БПЛА, оборудование для защиты от биологических, химических и ядерных угроз.

В США успешно провели испытание гиперзвуковой ракеты

Центр анализа стратегий и технологий США сообщил об успешном старте гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Ракета предназначена для удара по укрепленной обороне противника.

Из-за возможной остановки транзита российского газа в Молдавии ввели ЧП

В Молдавии с 16 декабря начинает действовать режим чрезвычайного положения. Его введение утвердили в парламенте из-за угрозы гуманитарного кризиса, возможного из-за прекращения транзита российского газа по территории Украины.

Трамп Дональд