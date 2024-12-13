За кулисами волшебства: в Хабаровске продолжается благоустройство новогоднего городка

По всему Хабаровску кипит работа: строятся новогодние площадки и городки во дворах, фасады домов расцвечиваются праздничной иллюминацией, город буквально дышит ожиданием волшебства. Так, например, в Парке имени Ю. А. Гагарина полным ходом идут приготовления к открытию новогоднего городка, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.