За кулисами волшебства: в Хабаровске продолжается благоустройство новогоднего городка

По всему Хабаровску кипит работа: строятся новогодние площадки и городки во дворах, фасады домов расцвечиваются праздничной иллюминацией, город буквально дышит ожиданием волшебства. Так, например, в Парке имени Ю. А. Гагарина полным ходом идут приготовления к открытию новогоднего городка, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Сегодня, 13 декабря, заместитель Мэра, председатель комитета по управлению Индустриальным районом Мария Викторовна Матаева лично осмотрела ход работ. Художники уже привезли лед и начали вырезать фигуры, которые украсят цоколь елки, организуют фотозоны, лабиринт и горки для детей.
Саму елку сейчас устанавливают на территории, а после завершения монтажа приступят к ее украшению. В этом году елочные игрушки изготовили своими руками юные жители Индустриального района.
Планируется, что новогодний городок откроет свои двери для посетителей 23 декабря.