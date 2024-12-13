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За кулисами волшебства: в Хабаровске продолжается благоустройство новогоднего городка

Новогодний городок откроет свои двери для посетителей 23 декабря.

Источник: Мэрия Хабаровска

По всему Хабаровску кипит работа: строятся новогодние площадки и городки во дворах, фасады домов расцвечиваются праздничной иллюминацией, город буквально дышит ожиданием волшебства. Так, например, в Парке имени Ю. А. Гагарина полным ходом идут приготовления к открытию новогоднего городка, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Сегодня, 13 декабря, заместитель Мэра, председатель комитета по управлению Индустриальным районом Мария Викторовна Матаева лично осмотрела ход работ. Художники уже привезли лед и начали вырезать фигуры, которые украсят цоколь елки, организуют фотозоны, лабиринт и горки для детей.

Саму елку сейчас устанавливают на территории, а после завершения монтажа приступят к ее украшению. В этом году елочные игрушки изготовили своими руками юные жители Индустриального района.

Планируется, что новогодний городок откроет свои двери для посетителей 23 декабря.