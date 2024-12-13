Создана 3D-карта Уфы

«Цифра» активно внедряется в строительную отрасль. В рамках проекта оцифрованы более 4 тысяч документов, включая генеральные планы, правила землепользования и застройки, проекты планировки и межевания территории. Эти данные стали доступными для всех 63 муниципальных образований республики. Система позволяет автоматизировать подготовку документов для госуслуг — выдачу градостроительных планов и разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию".