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Создана 3D-карта Уфы

В Башкирии создали 3D-карту Уфы, при помощи которой можно распланировать строительство объектов и следить за состоянием зданий в городе. Об этом рассказали в правительстве республики.

Источник: integro.ru/3dmap/

Благодаря тому, что карта интегрирована с госсистемой обеспечения строительной деятельности, в ней можно визуализировать все территории столицы, включая рельеф местности и высоту зданий.

«Цифра» активно внедряется в строительную отрасль. В рамках проекта оцифрованы более 4 тысяч документов, включая генеральные планы, правила землепользования и застройки, проекты планировки и межевания территории. Эти данные стали доступными для всех 63 муниципальных образований республики. Система позволяет автоматизировать подготовку документов для госуслуг — выдачу градостроительных планов и разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию".

прокомментировал и. о. министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.

Карту разработал республиканский градостроительный центр совместно с центром системных исследований «Интегро» и Главархитектурой Уфы.

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