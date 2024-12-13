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Сообщение о пожаре во Второй гимназии оказалось ложной тревогой

По данным МЧС, автоматическая пожарная сигнализация сработала из-за короткого замыкания в электрощитке.

Источник: Om1 Новосибирск

В здании Второй Новосибирской гимназии по адресу Киевская, 5, провели эвакуацию, сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Причиной считали пожар, рассказал Om1.ru Новосибирск очевидец.

По данным МЧС, автоматическая пожарная сигнализация сработала из-за короткого замыкания в электрощитке.

Инспекция показала, что возгорания не было. Несмотря на это, администрация школы провела эвакуацию 703 учеников и 30 учителей. Занятия в гимназии продолжаются. Напомним, что недавно учеников гимназии № 9 в Новосибирске вновь эвакуировали. В приемной гимназии уточнили, что это учебная эвакуация в рамках образовательного процесса. До этого в гимназии завершилась эвакуация после сообщения об угрозе террористической атаки, когда всех учеников вывели из школы и отправили домой.

образование