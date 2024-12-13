Ростовчанам объяснили из-за чего люди часто болеют ангиной. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на терапевта Зарему Тен.
По словам медика, частота заболевания ангиной зависит от нескольких факторов, в том числе от генетических и анатомических особенностей. Так, у некоторых людей иммунная система не такая эффективная против определенных бактерий или вирусов. Поэтому они могут болеть чаще остальных.
— У некоторых людей миндалины имеют глубокие лакуны, которые могут задерживать остатки пищи и бактерии. Это создает благоприятную среду для размножения патогенов, что повышает риск ангины, — добавила специалист.
Жителям Ростовской области рекомендуют повышать иммунитет и тщательнее следить за своим здоровьем.