Ростовчанам объяснили из-за чего люди часто болеют ангиной

По словам медика, частота заболевания ангиной зависит от нескольких факторов, в том числе от генетических и анатомических особенностей. Так, у некоторых людей иммунная система не такая эффективная против определенных бактерий или вирусов. Поэтому они могут болеть чаще остальных.