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Ростовчанам объяснили из-за чего люди часто болеют ангиной

Врач раскрыла, от чего зависит частота заболевания ангиной.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам объяснили из-за чего люди часто болеют ангиной. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на терапевта Зарему Тен.

По словам медика, частота заболевания ангиной зависит от нескольких факторов, в том числе от генетических и анатомических особенностей. Так, у некоторых людей иммунная система не такая эффективная против определенных бактерий или вирусов. Поэтому они могут болеть чаще остальных.

— У некоторых людей миндалины имеют глубокие лакуны, которые могут задерживать остатки пищи и бактерии. Это создает благоприятную среду для размножения патогенов, что повышает риск ангины, — добавила специалист.

Жителям Ростовской области рекомендуют повышать иммунитет и тщательнее следить за своим здоровьем.