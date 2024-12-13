Найдены комплексы молекул, позволяющие выживать в холоде без повреждений

Дальнейшее изучение структуры белка, получение данных о том, какими аминокислотными остатками он взаимодействует со льдом, позволит в будущем получить искусственный аналог белка-антифриза, который сможет применяться в разных сферах деятельности для предотвращения разрушений после замораживания-оттаивания. «Это открывает широкие возможности в решении таких задач, как криоконсервация клеток, тканей и органов, долгосрочное хранение продуктов питания без потери их потребительских свойств в пищевой промышленности и создание покрытия против обледенения поверхности для аэрокосмических аппаратов, солнечных панелей и ветряных турбин», — отметили в ИХБФМ СО РАН.