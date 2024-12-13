Рейс из Сочи в Красноярск направили на запасной аэродром

Рейс авиакомпании «Россия» FV6876 отправился на запасной аэродром в Абакан из-за сильного бокового ветра. На борту самолета находится 188 пассажиров.
Рейс уже вылетел из Абакана. Расчетное время прилета — 10:25.
Рейс из Сочи в Красноярск ушел на запасной аэродром в Абакан из-за ветра. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Красноярска.
Рейс авиакомпании «Россия» FV6876 отправился на запасной аэродром в Абакан из-за сильного бокового ветра. На борту самолета находится 188 пассажиров.
Рейс уже вылетел из Абакана. Расчетное время прилета — 10:25.