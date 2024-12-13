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Рейс из Сочи в Красноярск направили на запасной аэродром

Рейс из Сочи в Красноярск ушел на запасной аэродром в Абакан из-за ветра. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Красноярска.

Источник: Коммерсантъ

Рейс авиакомпании «Россия» FV6876 отправился на запасной аэродром в Абакан из-за сильного бокового ветра. На борту самолета находится 188 пассажиров.

Рейс уже вылетел из Абакана. Расчетное время прилета — 10:25.