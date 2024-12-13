В Ленинском районе Воронежа зарегистрировали 44 правонарушения среди несовершеннолетних

С начала 2024 года в управе Ленинского района прошло 17 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних, на которых рассмотрели 126 материалов в отношении нерадивых родителей. Из них примерно треть повторных, на родителей, которые в течение года систематически привлекались к ответственности за употребление спиртных напитков или отсутствие контроля над деятельностью детей.
Также в поле зрения комиссии попали 44 правонарушения со стороны несовершеннолетних, среди которых хищение товара из магазина, распитие спиртных напитков, курение, нанесение телесных повреждений, нарушение ПДД.
Профилактика правонарушений среди молодежи, а также организация социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являются одной из главных задач комиссии. В этом году особый упор сделан на информирование подростков о последствиях нарушения закона. Это включает в себя лекции, тренинги и встречи с представителями правоохранительных органов в школах и других учебных заведениях.