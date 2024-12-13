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Движение поездов на зеленой ветке Петербурга восстановили

Движение поездов по линии 3 временно осуществлялось от станции «Приморская» до «Рыбацкое». На данный момент, движение по третьей ветки метро осуществляется в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Источник: РИА "Новости"

Станции «Зенит» и «Беговая» были закрыты на вход и на выход поздно вечером 12 декабря.

В 23:54 сообщили, что движение на зеленой ветке восстановлено полностью.

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