Движение поездов на зеленой ветке Петербурга восстановили

Станции «Зенит» и «Беговая» были закрыты на вход и на выход поздно вечером 12 декабря.
В 23:54 сообщили, что движение на зеленой ветке восстановлено полностью.
Движение поездов по линии 3 временно осуществлялось от станции «Приморская» до «Рыбацкое». На данный момент, движение по третьей ветки метро осуществляется в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.
Станции «Зенит» и «Беговая» были закрыты на вход и на выход поздно вечером 12 декабря.
В 23:54 сообщили, что движение на зеленой ветке восстановлено полностью.