Экс-мэра Сочи Копайгородского перевели из «Бутырки» в «Кремлевский централ»

Ранее мы сообщали, что экс-мэр Сочи Копайгородский и его супруга хотят вернуться на СВО. Адвокат Янины Копайгородской пытается обжаловать решение о ее увольнении с военной службы. Защита утверждает, что обвиняемая считает это решение незаконным, так как она узнала о нем только во время заседания по избранию меры пресечения.