Экс-мэра Сочи Копайгородского перевели из «Бутырки» в «Кремлевский централ, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на его адвоката Ивана Миронова.
Со слов адвоката, Алексей Копайгородский два с половиной месяца пробыл в СИЗО «Бутырка». После этого его перевели в специзолятор, расположенный на территории «Кремлевского централа».
Этот изолятор отличается строгим режимом содержания. Там встречи арестованных с адвокатами проходят только под контролем правоохранителей.
Иван Миронов подчеркнул, что «Кремлевский централ» считается политической тюрьмой, куда помещают арестантов, которые проходят по громким делам.
Ранее мы сообщали, что экс-мэр Сочи Копайгородский и его супруга хотят вернуться на СВО. Адвокат Янины Копайгородской пытается обжаловать решение о ее увольнении с военной службы. Защита утверждает, что обвиняемая считает это решение незаконным, так как она узнала о нем только во время заседания по избранию меры пресечения.