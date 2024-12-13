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Экс-мэра Сочи Копайгородского перевели из «Бутырки» в «Кремлевский централ»

Адвокат рассказал, что «Кремлевский централ» считается политической тюрьмой, куда помещают арестантов, которые проходят по громким делам.

Экс-мэра Сочи Копайгородского перевели из «Бутырки» в «Кремлевский централ, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на его адвоката Ивана Миронова.

Со слов адвоката, Алексей Копайгородский два с половиной месяца пробыл в СИЗО «Бутырка». После этого его перевели в специзолятор, расположенный на территории «Кремлевского централа».

Этот изолятор отличается строгим режимом содержания. Там встречи арестованных с адвокатами проходят только под контролем правоохранителей.

Иван Миронов подчеркнул, что «Кремлевский централ» считается политической тюрьмой, куда помещают арестантов, которые проходят по громким делам.

Ранее мы сообщали, что экс-мэр Сочи Копайгородский и его супруга хотят вернуться на СВО. Адвокат Янины Копайгородской пытается обжаловать решение о ее увольнении с военной службы. Защита утверждает, что обвиняемая считает это решение незаконным, так как она узнала о нем только во время заседания по избранию меры пресечения.