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Почти 30 домов остались без отопления в двух районах Новосибирска

Устранить дефекты на теплотрассах энергетики рассчитывают в ночь на субботу.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске в пятницу, 13 декабря, в результате дефектов на теплотрассах без отопления остались 29 многоквартирных домов в двух районах. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

По данным СГК, дефекты были выявлены в ходе плановых осмотров, и сегодня специалисты приступили к их устранению.

Так, на улице Немировича-Данченко в контуре отключения находятся 9 домов, на улице Алейской — 20. Завершить работы энергетики планируют ночью: на Алейской — до 1:00, на Немировича-Данченко — до 2:00.

«Бригады будут стараться завершить ремонт раньше запланированного срока», — добавили в пресс-службе СГК.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что энергетики устранили дефект теплотрассы на улице Гоголя в Новосибирске.

ЖКХ