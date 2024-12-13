Почти 30 домов остались без отопления в двух районах Новосибирска

В Новосибирске в пятницу, 13 декабря, в результате дефектов на теплотрассах без отопления остались 29 многоквартирных домов в двух районах. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.
По данным СГК, дефекты были выявлены в ходе плановых осмотров, и сегодня специалисты приступили к их устранению.
Так, на улице Немировича-Данченко в контуре отключения находятся 9 домов, на улице Алейской — 20. Завершить работы энергетики планируют ночью: на Алейской — до 1:00, на Немировича-Данченко — до 2:00.
«Бригады будут стараться завершить ремонт раньше запланированного срока», — добавили в пресс-службе СГК.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что энергетики устранили дефект теплотрассы на улице Гоголя в Новосибирске.