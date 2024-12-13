В центре Уфы на два дня частично закроют движение

В Уфе введут ограничение на движение транспорта на улице Гоголя. Об этом предупреждает столичная мэрия.
Как уточнили в администрации, 14 декабря с 8:00 до 19:00 перекроют участок дороги от улицы Коммунистической до Довлатовского переулка. Такие же ограничения и на тот же временной промежуток будут действовать в воскресенье, 15 декабря.
Причиной временных неудобств, по информации мэрии, является проведение детских утренников.
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