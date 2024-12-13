Еще два исторических дома в центре Москвы украсят архитектурно-художественной подсветкой

Специалисты комплекса городского хозяйства смонтируют архитектурно-художественную подсветку на двух исторических домах в центре столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Разработаны проекты организации освещения исторических зданий, расположенных по адресам: Краснопресненская набережная, дом 2/1 и Глубокий переулок, дом ½. Оба здания были построены в середине прошлого века, работы уже ведутся и будут завершены до конца этого года», — отметил Петр Бирюков.
Энергетики АО «ОЭК» смонтируют в общей сложности 300 современных осветительных приборов. Светильники будут располагаться в центральной и верхней частях фасадов зданий, что позволит выделить их архитектурные особенности — лепнину на колоннах и выступающие части. В соответствии с принятой концепцией новое освещение имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета и будет умеренным. Это дает возможность грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая в столице единое световое пространство.
За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более одного миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.