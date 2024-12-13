Еще два исторических дома в центре Москвы украсят архитектурно-художественной подсветкой

Энергетики АО «ОЭК» смонтируют в общей сложности 300 современных осветительных приборов. Светильники будут располагаться в центральной и верхней частях фасадов зданий, что позволит выделить их архитектурные особенности — лепнину на колоннах и выступающие части. В соответствии с принятой концепцией новое освещение имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета и будет умеренным. Это дает возможность грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая в столице единое световое пространство.