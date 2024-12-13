500 грузовиков застряли на границе Казахстана и России

С ночи 13 декабря 2024 года на автомобильном пункте пропуска «Сырым» наблюдается скопление порядка 450−500 грузовых автомашин в сторону Российской Федерации, отметили в комитете.
«Скопление образовалось по причине ухудшения погодных условий с 12 декабря 2024 года на территории Западно-Казахстанской области и Самарской области Российской Федерации — сильный снегопад, метели, гололедица. Движение по федеральным трассам в Российской Федерации временно ограничено и по информации МЧС России ограничения ориентировочно будут действовать до 22:00 часов 13 декабря 2024 года».
А потому, грузовые автомашины лишены возможности двигаться по маршруту следования и ожидают улучшения погодных условий.
Как подчеркнули в комитете, с водителями проводятся беседы для разъяснения ситуации, предлагается ожидать улучшения погодных условий на кемпингах или скорректировать маршрут через близлежащие пункты пропуска в других областях.
Между тем, непогода в Казахстане затруднила движение автотранспорта сразу в десяти регионах. Синоптики обещали дожди, снег и гололед на трассах. А «КазАвтоЖол» призывает автолюбителей быть внимательными на дорогах.