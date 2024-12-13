500 грузовиков застряли на границе Казахстана и России

«Скопление образовалось по причине ухудшения погодных условий с 12 декабря 2024 года на территории Западно-Казахстанской области и Самарской области Российской Федерации — сильный снегопад, метели, гололедица. Движение по федеральным трассам в Российской Федерации временно ограничено и по информации МЧС России ограничения ориентировочно будут действовать до 22:00 часов 13 декабря 2024 года».