Контроль за вывозом мусора в новогодние праздники в Петербурге усилят

Тема экологии для города очень важная, это второй по сложности вопрос после метро, который необходимо было решать. В этом году мы ввели вторую очередь комбината на Волхонском шоссе. Теперь он может принимать на переработку 600 тыс. тонн в год. Следующими будут комбинаты «Островский», где уже началось строительство, и «Новоселки». Их запуск позволит городу увеличить объем современной переработки отходов до уровня в 1,8 млн тонн твердых коммунальных отходов.