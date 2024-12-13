Контроль за вывозом мусора в новогодние праздники в Петербурге усилят

Службы переведут в режим повышенной готовности с 27 декабря. Телефоны «горячих линий», в том числе по вывозу твердых коммунальных отходов, будут работать круглосуточно. Парк техники в период праздников увеличится на 15−20%.
Маршруты вывоза мусора отработаны и оптимизированы. На каждом из них подобраны контейнеры и типы машин в зависимости от специфики территории.
А особое внимание уделят вывозу отходов в новогоднюю ночь: для этого готовы все необходимые технические средства.
Тема экологии для города очень важная, это второй по сложности вопрос после метро, который необходимо было решать. В этом году мы ввели вторую очередь комбината на Волхонском шоссе. Теперь он может принимать на переработку 600 тыс. тонн в год. Следующими будут комбинаты «Островский», где уже началось строительство, и «Новоселки». Их запуск позволит городу увеличить объем современной переработки отходов до уровня в 1,8 млн тонн твердых коммунальных отходов.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге за 5 лет планируют заменить 500 километров трубопроводов.