Опрос: 27,9% белорусов волнует доступность медуслуг, 11,8% — повышение качества

Она обратила внимание на то, что доступность медицинских услуг для белорусов, особенно в Минске, является очень высокой. Однако указанный вопрос волнует граждан. Специалист отметила, что, вероятна, система здравоохранения должна более глубоко проанализировать вопросы, касающиеся доступности: направления, для кого (детей или взрослым), сельская местность или городские жители, доступность высокотехнологичной помощи.