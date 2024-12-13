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Опрос: 27,9% белорусов волнует доступность медуслуг, 11,8% — повышение качества

Опрос показал, что белорусы внесли больше всего предложений по доступности медуслуг.

Источник: Комсомольская правда

Опрос показал, что 27,9% белорусов волнует доступность медуслуг, 11,8% — повышение качества. Подробности озвучила глава объединенной организации научно-практических центров системы здравоохранения ОО «Белорусский союз женщин», заместитель председателя общественного объединения «Белорусский союз женщин» Инна Солдатенко, пишет БелТА.

Солдатенко, говоря про предложения, которые поступили на онлайн-платформу «Народная пятилетка», заметила, что большинство из них (речь идет про 27,9%) касались улучшения доступности медицинских услуг.

— Львиная доля всех чаяний наших граждан — это улучшение доступности медицинских услуг.

Она обратила внимание на то, что доступность медицинских услуг для белорусов, особенно в Минске, является очень высокой. Однако указанный вопрос волнует граждан. Специалист отметила, что, вероятна, система здравоохранения должна более глубоко проанализировать вопросы, касающиеся доступности: направления, для кого (детей или взрослым), сельская местность или городские жители, доступность высокотехнологичной помощи.

Кроме того, Солдатенко отметила, что 14,7% белорусов, написав на платформу, высказали предложения по развитию технологий и цифровизации, 11,8% — о повышении качества медуслуг. Также 10,3% внесли предложения по повышению социальной справедливости, 8,8% — по оптимизации работы медицинских учреждений.

Тем временем Минтруда сказало белорусам про дополнительный выходной.

Ранее «Минсктранс» сказал про новый автобус с 16 декабря в Минске.

А еще Мингорисполком сказал, где можно встретить Новый год 2025 в Минске: «Время работы площадок до 3−4 часов утра».