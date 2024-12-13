В Воронеже у часовни на Чижовском плацдарме построят трапезную

В Воронеже рядом с Чижовским плацдармом построят трапезную. Она появится на прилегающем к церкви-часовне Димитрия Донского, сообщило издание «De Facto Воронеж». Мэрия уже выдала решение на использование для этих целей земельного участка площадью 1310 квадратных метров.
По словам настоятеля храма, иерея Андрея Зализняка, новая трапезная будет использоваться при реализации различных социальных и просветительских проектов, в том числе при посещении Чижовского плацдарма экскурсионными группами, а также проведении памятных мероприятий, связанных с событиями Великой Отечественной войны.
Сейчас на территории функционирует полевая кухня, но для комфорта посетителей необходимо построить капитальное сооружение. Предполагается, что трапезная будет включать столовую и небольшой пищеблок для приготовления еды, а ее площадь составит 3 на 12 метров.
Сейчас Воронежская епархия ожидает оформления всей необходимой документации. Строительство будет осуществляться на пожертвованиям верующих.