Петербуржцы получали квитанции за несуществующий домофон

Установлено, что собственниками 5 августа 2024 года принято решение об установке и обслуживании домофона ООО «Авентин-Сервис». Организацией направлена информация о начислении платы за услуги по обслуживанию домофона в АО «Единый информационно-расчетный центр Санкт‑Петербурга».