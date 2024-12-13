Петербуржцы получали квитанции за несуществующий домофон

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку по обращению жильцов дома 20, корпус 7 по Лесному проспекту. Жильцы пожаловались на квитанции за несуществующий домофон.
Установлено, что собственниками 5 августа 2024 года принято решение об установке и обслуживании домофона ООО «Авентин-Сервис». Организацией направлена информация о начислении платы за услуги по обслуживанию домофона в АО «Единый информационно-расчетный центр Санкт‑Петербурга».
Проверка прокуратуры показала, что в парадной домофон отсутствует, при этом счета на оплату его обслуживания жильцам выставляются.
Прокурор района внес представление в адрес руководства ООО «Авентин-Сервис». Фактическое устранение нарушений контролируется.