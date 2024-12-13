В выходные в Прикамье после снегопадов придут сильные морозы

«Днем 13 декабря на юге и в центре Прикамья еще продолжится потепление — до 0…-2˚С. Но затем начнет холодать: вечером в пятницу ожидается уже −5…-7˚С. На севере региона потепления не прогнозируется: весь день 13 декабря здесь будет −7…-10˚С», — сообщил сотрудник ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
После интенсивного утреннего снегопада в Перми зона осадков 13 декабря переместится в северные и центральные территории края. На юге и в столице Прикамья они ослабеют либо совсем прекратятся. Впрочем, в субботу здесь снова прогнозируется умеренный снег.
При этом, по данным Пермского гидрометцентра, в ночь на субботу температура воздуха может опуститься до отметки −16…-11°С. В столице края будет около −12°С, на востоке потеплее: −8…-6°С. Днем 14 декабря за счет затока арктического воздуха потеплеет слабо: −11….-6°С по региону, а в Перми столбик термометра не поднимется выше 9.
Самые сильные морозы прогнозируются на севере Прикамья в ночь на понедельник: здесь вероятно понижение температуры до −25….-28˚.
«На остальной территории и в Перми пик похолодания будет в воскресенье утром или вечером — с минимальной температурой −17…-22˚С», — добавил Андрей Шихов.
Ранее «ФедералПресс» писал, какой ожидается погода в регионе в последний месяц 2024 года. Советуем почитать материал «Метеорологи рассказали о сюрпризах погоды в декабре в Пермском крае».