В выходные в Прикамье после снегопадов придут сильные морозы

При этом, по данным Пермского гидрометцентра, в ночь на субботу температура воздуха может опуститься до отметки −16…-11°С. В столице края будет около −12°С, на востоке потеплее: −8…-6°С. Днем 14 декабря за счет затока арктического воздуха потеплеет слабо: −11….-6°С по региону, а в Перми столбик термометра не поднимется выше 9.