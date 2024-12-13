В Екатеринбурге очистят 15 участков рек

В 2025 году в Екатеринбурге очистят 15 участков акватории рек, протекающих на территории уральской столицы. Специалисты уберут мусор с водной поверхности, а также с обмелевших участков. Мусор соберут в мешки, после чего вывезут на полигон. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
В список попали несколько участков реки Исеть:
1. От моста на Челюскинцев до моста на Ленина.
2. От моста по Бебеля до моста на Челюскинцев.
3. От моста на Ленина до моста на Куйбышева.
4. От моста на Куйбышева до моста на пересечении улиц Фурманова и Ткачей в районе парка Маяковского.
5. От моста на Ткачей до моста на Базовом.
6. От моста на Базовом до моста на Павлодарской.
7. От моста на Павлодарской до моста на Щербакова.
8. Акватория и берег Нижне-Исетского пруда от дома № 25 до дома № 69б по Рощинской.
9. Акватория и берег Нижне-Исетского пруда от Дагестанской до моста на Грибоедова.
10. Акватория и берег Верх-Исетского пруда в районе Малого Конного полуострова.
11. Верх-Исетский пруд от Большеконного полуострова к полуострову Баран и на полуострове Баран.
12. Река Патрушиха от плотины до Новостроя.
13. Река Патрушиха в районе Новостроя.
14. Пруд Спартак.
15. Река Патрушиха от Хрустальногорской 88, к.2 до пруда в парке Преображенский до дома № 33 на Академика Парина.