В Екатеринбурге очистят 15 участков рек

В 2025 году в Екатеринбурге очистят 15 участков акватории рек, протекающих на территории уральской столицы. Специалисты уберут мусор с водной поверхности, а также с обмелевших участков. Мусор соберут в мешки, после чего вывезут на полигон. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».