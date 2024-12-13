В Башкирии 21 октября будет отмечаться День национального танца

«У нас разработан башкирский деловой костюм, есть идеи по его развитию. Этому способствует наш яркий самобытный конкурс “Тамга”, который ежегодно собирает лучших мастеров национального костюма. Мы продолжим поддержку этой важного направления. С этого года 10 октября стал Днем курая. Важным шагом в этой работе считаю создание Государственного ансамбля кураистов», — отметил Радий Хабиров.