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В Башкирии 21 октября будет отмечаться День национального танца

Один из ярких символов нашей культуры — башкирский танец. Язык танца понятен всем без исключения. Глава Башкортостана на шестом съезде Всемирного курултая башкир сказал, что в регионе активно поддерживают развитие национальной хореографии.

Источник: Башинформ

«Считаю необходимым учредить День национального танца, приурочив его ко дню рождения выдающегося башкирского балетмейстера Файзи Адгамовича Гаскарова — 21 октября», — сказал Радий Хабиров.

Он напомнил, что ежегодно отмечаются Дни национального костюма. Сегодня в республике многие с удовольствием носят одежду и украшения в этно-стиле.

«У нас разработан башкирский деловой костюм, есть идеи по его развитию. Этому способствует наш яркий самобытный конкурс “Тамга”, который ежегодно собирает лучших мастеров национального костюма. Мы продолжим поддержку этой важного направления. С этого года 10 октября стал Днем курая. Важным шагом в этой работе считаю создание Государственного ансамбля кураистов», — отметил Радий Хабиров.