Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судья сказал белорусам про штрафы до 400 рублей за музыку после 23 часов

Крупные штрафы могут грозить белорусам за музыку и шум после 23.00.

Источник: Комсомольская правда

Судья сказал белорусам про штрафы до 400 рублей за музыку после 23 часов. Подробности сообщил судья суда Минского района Вадим Казей, пишет издание «Прысталiчча».

Он обратил внимание на то, что в период с 23.00 до 07.00 не следует совершать действия, которые создают вибрацию и шум. Здесь речь идет про игру на музыкальных инструментах, громкую речь, пение, применение пиротехники, выполнение бытовых (ремонтных) работ. Согласно части 1 статьи 22.12 КоАП за указанное предусмотрен штраф в размере от 2 до 10 базовых величин, или от 80 до 400 рублей.

Ранее суд сказал о штрафах до 1000 рублей за шум от ремонта после 19.00 в Беларуси.

Тем временем опрос показал, что 27,9% белорусов волнует доступность медуслуг, 11,8% — повышение качества.

Кроме того, белорусские власти запретили вывозить картофель из страны без лицензии.