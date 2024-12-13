Судья сказал белорусам про штрафы до 400 рублей за музыку после 23 часов

Он обратил внимание на то, что в период с 23.00 до 07.00 не следует совершать действия, которые создают вибрацию и шум. Здесь речь идет про игру на музыкальных инструментах, громкую речь, пение, применение пиротехники, выполнение бытовых (ремонтных) работ. Согласно части 1 статьи 22.12 КоАП за указанное предусмотрен штраф в размере от 2 до 10 базовых величин, или от 80 до 400 рублей.