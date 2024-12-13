В Симферополе отремонтировали почти 13 километров дорог

Большая часть работ была выполнена в центре города. Рабочие выполнили фрезерование и устройство асфальтобетонного покрытия на дорогах и тротуарах. Они также наносили разметку и устанавливали бортовой камень. Кроме того, было выполнено озеленение с гидропосевом. При этом ограничения движения не вводили.