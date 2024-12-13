В Симферополе отремонтировали почти 13 километров дорог

В 2024 году АО «ВАД» отремонтировало 20 дорог в Симферополе, их общая протяженность составила 12,9 километра. Об этом пишет «Крымская газета».
Большая часть работ была выполнена в центре города. Рабочие выполнили фрезерование и устройство асфальтобетонного покрытия на дорогах и тротуарах. Они также наносили разметку и устанавливали бортовой камень. Кроме того, было выполнено озеленение с гидропосевом. При этом ограничения движения не вводили.
Самыми протяженными среди отремонтированных улиц стали Русская, где привели в порядок участок протяженностью 1,84 километра, Мате Залки (1,48), а также Павленко (1,329).