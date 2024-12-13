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В Алматы запускают новый автобусный маршрут № 91

С 13 декабря в Алматы начнёт курсировать новый автобусный маршрут № 91 «мкр. Нуршашкан — Ж/Д вокзал Алматы-2», который будет обслуживаться 12 газовыми автобусами Golden Dragon, сообщает El.kz со ссылкой на акимат южной столицы.

Источник: EL.kz

Перевозчиком маршрута станет «Алматыэлектротранс», а интервал движения автобусов составит около 12 минут. На первом этапе маршрут будет работать в тестовом режиме. По итогам эксплуатации схема движения может быть скорректирована в зависимости от пассажиропотока и потребностей жителей.

Стоит отметить, что в этом году по поручению акима Алматы Ерболата Досаева город приобрёл 600 автобусов, 112 троллейбусов и 100 электроавтобусов. Также было организовано 18 пригородных и 3 городских маршрута, направленных на улучшение транспортной доступности для жителей города.