В Алматы запускают новый автобусный маршрут № 91

Перевозчиком маршрута станет «Алматыэлектротранс», а интервал движения автобусов составит около 12 минут. На первом этапе маршрут будет работать в тестовом режиме. По итогам эксплуатации схема движения может быть скорректирована в зависимости от пассажиропотока и потребностей жителей.