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Анастасия Ракова рассказала о запуске нового формата цифровых справок в поликлиниках

В рамках модернизации системы здравоохранения Москвы в электронной медкарте столичным пациентам стали доступны справки в новом цифровом формате с электронной подписью, сообщила журналистам заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Источник: Freepik

«Мы стремимся сделать систему столичного здравоохранения более удобной и доступной для пациентов. Цифровая справка позволяет не только сэкономить время, но и обеспечивает высокий уровень безопасности и надежности. Теперь москвичи могут использовать такие медицинские документы в удобном формате — например, показывать на экране мобильного телефона или отправлять по электронной почте. Ежегодно в детских городских поликлиниках выдается около 90 тыс. справок для отдыха в оздоровительных, спортивных лагерях, а также в санаториях», — сказала Ракова.

Она подчеркнула, что цифровые медицинские справки не ограничиваются только детскими нуждами.

«Существуют и другие документы, которые также становятся доступными в цифровом формате. Одни из них — медицинские заключения для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, включая сдачу норм ГТО, которые теперь также отображаются в ЭМК в виде электронного документа с электронной подписью. В ближайшее время планируется перевод и других видов справок в цифровой формат, что еще больше упростит жизнь москвичам», — отметила Ракова.

медицина