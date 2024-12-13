Анастасия Ракова рассказала о запуске нового формата цифровых справок в поликлиниках

«Мы стремимся сделать систему столичного здравоохранения более удобной и доступной для пациентов. Цифровая справка позволяет не только сэкономить время, но и обеспечивает высокий уровень безопасности и надежности. Теперь москвичи могут использовать такие медицинские документы в удобном формате — например, показывать на экране мобильного телефона или отправлять по электронной почте. Ежегодно в детских городских поликлиниках выдается около 90 тыс. справок для отдыха в оздоровительных, спортивных лагерях, а также в санаториях», — сказала Ракова.
Она подчеркнула, что цифровые медицинские справки не ограничиваются только детскими нуждами.
«Существуют и другие документы, которые также становятся доступными в цифровом формате. Одни из них — медицинские заключения для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, включая сдачу норм ГТО, которые теперь также отображаются в ЭМК в виде электронного документа с электронной подписью. В ближайшее время планируется перевод и других видов справок в цифровой формат, что еще больше упростит жизнь москвичам», — отметила Ракова.