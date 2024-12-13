Анастасия Ракова рассказала о запуске нового формата цифровых справок в поликлиниках

«Существуют и другие документы, которые также становятся доступными в цифровом формате. Одни из них — медицинские заключения для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, включая сдачу норм ГТО, которые теперь также отображаются в ЭМК в виде электронного документа с электронной подписью. В ближайшее время планируется перевод и других видов справок в цифровой формат, что еще больше упростит жизнь москвичам», — отметила Ракова.