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Многодетные волгоградцы получили первые удостоверения нового образца

В Год семьи в соответствии с указом президента статус многодетной семьи признан бессрочным. Первые удостоверения единого образца уже начали выдавать жителям региона, воспитывающим более трех детей.

Одними из первых такое удостоверение получили супруги Кузьмины из Палласовского района. Они воспитывают 5 детей и стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в 2023 году, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Удостоверение многодетной семьи единого образца могут получить семьи, где родились более трех детей. Согласно новым правилам статус многодетных теперь бессрочный и не зависит от возраста малышей. Меры соцподдержки такие категории граждан могут получать до совершеннолетия старшего ребенка или до достижения им 23 лет, если он является студентом-очником или имеет ограничения по здоровью.

Для получения удостоверения нужно подать заявление в центр соцзащиты населения или МФЦ по месту жительства. Также это можно сделать через портал «Госуслуги».

Добавим, что в Волгоградской области действует комплекс федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми, в том числе в рамках нацпроекта «Демография». Проводится обновление инфраструктуры для повышения качества жизни. Результатом планомерной работы стало увеличение числа семей с тремя и более детьми — на 63% с 2014 года.

Вопросы создания условий для улучшения демографической ситуации, поддержки материнства и детства были рассмотрены на стратегической сессии губернатора Андрея Бочарова. По решению главы региона стартовало формирование 10-летней региональной программы по направлению «Демография».