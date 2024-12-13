Многодетные волгоградцы получили первые удостоверения нового образца

Одними из первых такое удостоверение получили супруги Кузьмины из Палласовского района. Они воспитывают 5 детей и стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в 2023 году, сообщили в пресс-службе обладминистрации.
Удостоверение многодетной семьи единого образца могут получить семьи, где родились более трех детей. Согласно новым правилам статус многодетных теперь бессрочный и не зависит от возраста малышей. Меры соцподдержки такие категории граждан могут получать до совершеннолетия старшего ребенка или до достижения им 23 лет, если он является студентом-очником или имеет ограничения по здоровью.
Для получения удостоверения нужно подать заявление в центр соцзащиты населения или МФЦ по месту жительства. Также это можно сделать через портал «Госуслуги».
Добавим, что в Волгоградской области действует комплекс федеральных и региональных мер поддержки семей с детьми, в том числе в рамках нацпроекта «Демография». Проводится обновление инфраструктуры для повышения качества жизни. Результатом планомерной работы стало увеличение числа семей с тремя и более детьми — на 63% с 2014 года.
Вопросы создания условий для улучшения демографической ситуации, поддержки материнства и детства были рассмотрены на стратегической сессии губернатора Андрея Бочарова. По решению главы региона стартовало формирование 10-летней региональной программы по направлению «Демография».