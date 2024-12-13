Многодетные волгоградцы получили первые удостоверения нового образца

Удостоверение многодетной семьи единого образца могут получить семьи, где родились более трех детей. Согласно новым правилам статус многодетных теперь бессрочный и не зависит от возраста малышей. Меры соцподдержки такие категории граждан могут получать до совершеннолетия старшего ребенка или до достижения им 23 лет, если он является студентом-очником или имеет ограничения по здоровью.