Жительница Хабаровска получила бессонницу после перетяжки дивана

Попытка отдать диван в перетяжку обернулась для пенсионерки из Хабаровска проблемами и страданиями. Женщина заключила договор с индивидуальным предпринимателем, который пообещал всё сделать и доставить мебель в течение 20 рабочих дней. Взял аванс — 70% от всей суммы, 23,5 тысячи рублей. Однако обратно диван хабаровчанка не получила. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.