Жительница Хабаровска получила бессонницу после перетяжки дивана

Попытка отдать диван в перетяжку обернулась для пенсионерки из Хабаровска проблемами и страданиями. Женщина заключила договор с индивидуальным предпринимателем, который пообещал всё сделать и доставить мебель в течение 20 рабочих дней. Взял аванс — 70% от всей суммы, 23,5 тысячи рублей. Однако обратно диван хабаровчанка не получила. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Два месяца женщина пыталась решить вопрос мирным путем, волновалась и начала страдать бессонницей от стресса. Тем более компания отказалась возвращать предоплату.
В итоге она решила обратиться в Роспотребнадзор. Управление объявило предпринимателю предостережение, которое также было проигнорировано.
«Управление подало иск в интересах потребителя к индивидуальному предпринимателю о признании противоправными действий, расторжении договора, компенсации морального вреда, выплате неустойки. Изучив материалы дела, суд решил иск удовлетворить и признать договор на перетяжку диванов расторгнутым», — рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
С предпринимателя взыскали уплаченные по договору 23,5 тысячи рублей, моральную компенсацию — 15 тысяч рублей, 20 210 рублей неустойки, а также штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя в размере 29 355 рублей.
Также на предпринимателя возложили обязательство вернуть диван в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения в силу. В противном случае он заплатит двойную цену аналогичной мебели — 250 тысяч рублей.