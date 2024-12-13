Где купить красную рыбу и икру на новогодний стол во Владивостоке

В Новый год принято на стол собирать всё самое лучшее и вкусное. Для дальневосточников неотъемлемыми элементами праздничных застолий являются красная рыба и икра. Сколько сейчас стоит полакомиться красной рыбой, выяснял корреспондент ИА PrimaMedia, специально пройдясь по разным торговым точкам Владивостока.
Одним из самых «рыбных мест» Владивостока является рынок на Спортивной. Здесь рыбную продукцию продают как с уличных прилавков, так и в крытых павильонах. Цены здесь считаются одними из самых демократичных в городе, и залежалого товара нет, так как проходимость этих точек довольно высокая.
Улов здесь самого различного производителя. Есть рыба с Камчатки, Сахалина, из Приморья, Хабаровского края (Ванино) и даже с Чукотки. Рыбу продают как тушками целиком, так и частями уже потрошеную, притом продавцы делят ее на части с хвоста и с головы. Цена на каждую позицию различная. Не отходя от кассы, краснорыбицу для удобства могут распилить на готовые стейки.
Продавцы уверяют, что самая дешевая горбуша в тушках поставляется с Сахалина. Ее цена — 180 рублей за кило. А вот этот же вид рыбы, но выловленный в Ванино, стоит 300 и 350 рублей. Кета с головой обойдется в 250 рублей за кило, а без головы — 320 рублей. Сима стоит дороже — 550 рублей, кижуч — 750 рублей за килограмм. Расхождения в ценах на рыбу есть, один и тот же вид рыбы может стоить по-разному, и зависит это от места вылова.
Нерка потрошеная будет стоить гораздо дороже, чем целиком. Часть от хвоста обойдется в 880 рублей, а от головы (но без таковой) — 950 рублей за килограмм.
Здесь же можно купить и икру. Икра горбуши, привезенная якобы с Сахалина, обойдется в 6500 рублей за килограмм, кеты — 7000 рублей. В одной из уличных торговых точек икру фасуют прямо на месте, можно сделать стандартными контейнерами по 250, 500 или 1000 грамм, а можно и побольше. На витрине икра ждет своего покупателя как в гигантском куботейнере килограммов на 12, так и расфасованная в мелкой таре.
В крытом павильоне, который находится также на Спортивном рынке, икра продается уже фасованная, но цены на нее выше. 300 грамм кетовой икры стоит 2550 рублей, полкило — 4250 рублей. Если походить, можно найти и рублей на 50 дешевле. Полкило икры чавычи обойдется в 4200 рублей.
На Луговском рынке икру обнаружить не удалось, а вот красную рыбу продавали. На ценниках помимо суммы призывно было указано, что продукция «свежая», «сочная» и «нежная». Кижуч, выловленный на Камчатке, обойдется в 750 рублей, а сима — 580 рублей. Горбуша здесь дороже, чем на «Спортивке» — 390 рублей.
У крупных ретейлеров Владивостока также есть в продаже икра и рыба. В «Реми» горбушу предлагают по 179,98 рублей, а баночка лососевой икры обойдется почти в 800 рублей за 100 грамм. В «Самбери» визуально цены на рыбу кажутся меньше, правда, указаны они за 100 грамм товара. Много рыбы на прилавке разделано и порублено на стейки: нерка — 129,99, кижуч — 79,99, форель — 144,99, семга — 179,99 рублей. Есть рыба и не разделанная. Кета обойдется по 600 рублей за кило, кижуч — 700, форель — 1350 рублей. Икра тут самых различных производителей, цены выше, чем на рынке, и зависят от вида рыбы и производителя. Баночка 90 грамм обойдется 729 рублей, а тара с 230 граммами икры нерки — 3153,97 рубля, 200 грамм кетовой икры — 2968,78 рублей.
Если сравнивать цены на морскую продукцию с летними, то на рыбу они если и изменились, то незначительно, а вот цена икры поменялась. На том же Спортивном рынке икра нерки стоила 4800 рублей за килограмм, а кеты — 3900 рублей.
Конечно, в обзоре представлены далеко не все торговые точки города, но общее представление о доступности рыбы и икры сформировать по указанным в тексте вполне можно.