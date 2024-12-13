Где купить красную рыбу и икру на новогодний стол во Владивостоке

У крупных ретейлеров Владивостока также есть в продаже икра и рыба. В «Реми» горбушу предлагают по 179,98 рублей, а баночка лососевой икры обойдется почти в 800 рублей за 100 грамм. В «Самбери» визуально цены на рыбу кажутся меньше, правда, указаны они за 100 грамм товара. Много рыбы на прилавке разделано и порублено на стейки: нерка — 129,99, кижуч — 79,99, форель — 144,99, семга — 179,99 рублей. Есть рыба и не разделанная. Кета обойдется по 600 рублей за кило, кижуч — 700, форель — 1350 рублей. Икра тут самых различных производителей, цены выше, чем на рынке, и зависят от вида рыбы и производителя. Баночка 90 грамм обойдется 729 рублей, а тара с 230 граммами икры нерки — 3153,97 рубля, 200 грамм кетовой икры — 2968,78 рублей.