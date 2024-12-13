Сельскохозяйственные ярмарки будут работать завтра в Казани

Завтра, 14 декабря, в Казани будут работать сельскохозяйственные ярмарки. На площадках жителям предложат овощи, мясную и молочную продукцию, товары для нужд подсобного хозяйства по ценам до 15% ниже розничных.
Торговля будет вестись с 6:00 до 13:00 на следующих площадках.
Авиастроительный район.
ул. Дементьева, 7.
ул. Ленинградская, 27.
Ново-Савиновский район.
ул. Академика Лаврентьева, 10.
пр. Ямашева, 71а.
Советский район.
ул. Аграрная, 2.
ул. Липатова, 7.
Кировский район.
ул. Батыршина, 20.
ул. Краснококшайская, 150/2.
ул. Революционная, 12.
Вахитовский район.
пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан.
Приволжский район.
пр. Победы, 46 В.
ул. Ю. Фучика, 64.
В жилом районе Салават Купере ярмарка будет работать на парковке торгового центра по адресу: поселок Осиново, ул. Садовая, 9. Для жителей поселка Северный торговлю организуют в воскресенье на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.
На всех площадках обеспечивают контроль соблюдения ветеринарно-санитарных требований. За подробной информацией можно обратиться по телефону: +7 (843)223−27−72 (доб.84331).
Напомним, сельскохозяйственные ярмарки стартовали в Казани 14 сентября. За осенние месяцы на площадках реализовали товары на 496 млн рублей.