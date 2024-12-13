«Домик» для мусора и организация движения: проекты ТОС делают жизнь владивостокцев комфортнее

Жители многоквартирного дома по адресу ул. Сабанеева, 13 уже не первый год воплощают свои задумки в жизнь благодаря участию в конкурсе проектов ТОС. В этом году ТОС «Сабанеева, 13» реализовал сразу две задумки в одном проекте. На придомовой территории появился «домик» для крупногабаритного мусора, а также была произведена организация дорожного движения.
«В части организации дорожного движения у нас были установлены лежачие “полицейские”, полусферы, а также несколько знаков: “круговое движение”, “кирпич”, “жилая зона”. Также появился мусорный дворик как место накопления крупногабаритного мусора. Предварительно было проведено голосование о том, что нам нужно возвести место накопления крупногабаритного мусора, потому что если ТКО у нас вывозится практически ежедневно от подъездов в пакетах, то с крупногабаритным мусором беда была», — рассказала Светлана Живалюкова, председатель ТОС «Сабанеева, 13».
Организовать дорожное движение было решено после того, как возле дома появился хороший асфальт и многие автомобилисты, даже просто проезжая мимо дома, начали слишком быстро ездить. Светлана Живалюкова рассказала, что жертвами резвых водителей стало несколько животных — кошек и собак, которые погибли под колёсами. К сожалению, пострадал и ребёнок, который после ДТП возле дома отправился в больницу.
«Наши проекты были продиктованы реалиями безопасности дорожного движения. Это было важным моментом для всей ветки домов — публичный сервитут вдоль нашего дома (а он протяжённостью почти полкилометра), и за нами ещё 3 “свечки”. Когда не было знаков, один едет в эту сторону, другой в эту, машины запаркованы, люди друг в друга упираются, нигде не написано, куда ехать, каждый из них прав, и тут создавались настоящие пробки в 5 машин. Люди стояли по полчаса — находились же достаточно упрямые водители. Сегодня же, я думаю, что реализация проекта по организации дорожного движения сделала будни комфортнее не только для жителей дома на ул. Сабанеева, 13, но и для всей ветки из четырёх домов», — подчеркивает Светлана Живалюкова.
В уходящем году во Владивостоке было реализовано 72 проекта ТОС. Это и асфальтирование придомовых территорий, установка спортивных уголков, детских площадок, уличных тренажёров, и многое другое. Важно, что, используя такой инструмент, горожане сами выбирают, какая задача актуальнее всего для решения в этом году. О деньгах для реализации задумки беспокоиться не приходится — грант выделяется из средств краевого бюджета.