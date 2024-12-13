«Домик» для мусора и организация движения: проекты ТОС делают жизнь владивостокцев комфортнее

«Наши проекты были продиктованы реалиями безопасности дорожного движения. Это было важным моментом для всей ветки домов — публичный сервитут вдоль нашего дома (а он протяжённостью почти полкилометра), и за нами ещё 3 “свечки”. Когда не было знаков, один едет в эту сторону, другой в эту, машины запаркованы, люди друг в друга упираются, нигде не написано, куда ехать, каждый из них прав, и тут создавались настоящие пробки в 5 машин. Люди стояли по полчаса — находились же достаточно упрямые водители. Сегодня же, я думаю, что реализация проекта по организации дорожного движения сделала будни комфортнее не только для жителей дома на ул. Сабанеева, 13, но и для всей ветки из четырёх домов», — подчеркивает Светлана Живалюкова.