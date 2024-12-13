Президент Владимир Путин помиловал четырех осужденных женщин из Курской области, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фирсов. Все женщины были осуждены условно за преступления небольшой и средней тяжести, у каждой из них есть несовершеннолетние дети. Одна из помилованных инвалид первой группы.