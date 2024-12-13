В выходные в Хабаровском крае установится морозная и бесснежная погода

— На следующей неделе существенных осадков в крае мы не ожидаем, — сообщила Юлия Зайцева. — Если они и будут, то совсем слабые на севере, возможно небольшой снег пройдет 17 декабря. В остальные дни — без осадков, поскольку мы находимся в холодной ложбине. Больших морозов свыше 30 градусов в южных районах не будет, в центральных и северных столбики термометров опустятся до отметки −32…-37, в горах до −42 градусов.