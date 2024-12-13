В выходные в Хабаровском крае установится морозная и бесснежная погода

В Хабаровском крае установилась холодная и бесснежная погода. И перемен на климатическом фронте пока не ожидается.
Вот и в предстоящие выходные синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков, ветер ночью слабый, днем усилится до 6−11 метров в секунду. На Охотском побережье порывы будут достигать 15−20 метров в секунду.
— Температурный фон сохраняется, на юге края ночью −20…-25, в центральных и северных районах морозы посильнее, идет выхолаживание воздуха, а потому столбики термометров опустятся до −28…-33, с холодными местами в горах до −43 градусов, — рассказала нашему изданию ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Юлия Зайцева. — Дневные температуры на юге края −10…-15, на остальной территории −15…-20, в горах −30…-33 градуса.
В Хабаровске в субботу и воскресенье без существенных осадков. Ветер юго-западный, в ночные часы 4−9, днем 7−12 метров в секунду. Температурный фон ночью −21…-23, днем −13…-15 градусов.
— На следующей неделе существенных осадков в крае мы не ожидаем, — сообщила Юлия Зайцева. — Если они и будут, то совсем слабые на севере, возможно небольшой снег пройдет 17 декабря. В остальные дни — без осадков, поскольку мы находимся в холодной ложбине. Больших морозов свыше 30 градусов в южных районах не будет, в центральных и северных столбики термометров опустятся до отметки −32…-37, в горах до −42 градусов.
В Хабаровске температурный фон ночью −24…-26 градусов, немного похолодает днем до −16…-18 градусов.
В народном календаре 14 декабря называют Наум Грамотник или Наумов день. Эта дата считалась раньше праздником учителей и учеников. Пророку Науму принято молиться о даровании мудрости, наставлении на ум. В старину верили, что святой обязательно «надоумит». Сейчас к святому также обращаются с молитвой ученики, студенты и родители учащихся.
Хорошей приметой считается в Наумов день начать читать новую книгу. Но можно это сделать и в любой другой день.