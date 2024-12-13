В Okko вышел документальный сериал «На крючке: Когда звонит мошенник»

Сериал с первых минут удивляет своим драйвовым темпом и чутким отношением к каждой секунде, потраченной зрителем. Зумерские шутки здесь мгновенно сменяет некартонная драма, художественные сцены — точечные комментарии специалистов, историю появления телефонного мошенничества в России — жуткие кейсы реальных людей. Следуя за Сашей и Викой, док не только рассказывает все о способах защиты от мошенников и структуре их работы (как попасть в этот «бизнес» и какие схемы используют преступники — все эти детали подробно раскрыты в фильме), но также сбивает с ног статистикой и фактами. Чисто для затравки — каждый день преступники звонят россиянам по 20 млн раз, за 2023 год им удалось похитить около 250 млрд рублей (!), а центром мошенничества является Украина. В числе других действующих лиц истории — коррумпированные силовики, СБУ, воры в законе, нейросети, а также прочие «фермеры», «скрипты», «холодильники» и «клоузеры».