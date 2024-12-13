Медики, педагоги и инженеры среди новых жителей Хабаровского края

Программа переселения соотечественников в Хабаровский край в 2024 году привлекла 555 человек, включая членов их семей, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Эти новоиспеченные граждане России активно осваиваются в регионе при поддержке специалистов комитета по труду и занятости, которые помогают с оформлением документов и поиском работы.
Согласно данным комитета по труду и занятости населения, среди переселенцев — специалисты в области медицины, финансов, образования, а также высококвалифицированные рабочие. Программа привлекла не только граждан стран СНГ, таких как Казахстан, Армения, Таджикистан и другие, но и людей из дальнего зарубежья, в том числе из Германии.
Так, в конце 2023 года и в 2024 году в Хабаровский край переехали 6 человек из Германии. Семья Зубковых и супруги Морозовы с детьми начали новую жизнь в России. Ожидается, что до конца года в край приедет семья Кремер из 8 человек.
Сергей и Тимофей Зубковы, которые вернулись в Хабаровск в конце 2023 года, уже оформили гражданство РФ. Сергей Владимирович работает водителем погрузчика, а его сын учится в 5 классе. В 2025 году они получат субсидию на покупку жилья по программе.
Сергей Зубков поделился своими впечатлениями: «Нам приятно вернуться на родину после столь долгого времени за рубежом. Я рассматриваю возможность заняться бизнесом и активно изучаю рынок».
По состоянию на 1 декабря 2024 года 80,3% трудоспособных переселенцев уже устроились на работу. Они заняты в различных сферах, включая строительство, медицину, торговлю и промышленность. Среди них много узкопрофильных специалистов, востребованных на местных предприятиях.
С начала программы переселения в 2007 году более 21 тысячи человек воспользовались возможностью переехать в Хабаровский край.