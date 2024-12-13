Медики, педагоги и инженеры среди новых жителей Хабаровского края

Так, в конце 2023 года и в 2024 году в Хабаровский край переехали 6 человек из Германии. Семья Зубковых и супруги Морозовы с детьми начали новую жизнь в России. Ожидается, что до конца года в край приедет семья Кремер из 8 человек.