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В Каменске-Уральском устраняют последствия снегопада

Снег с главных улиц города вывезут до 4 часов утра субботы.

Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 80% 770 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

Дорожные службы Каменска-Уральского устраняют последствия масштабного снегопада, который продолжается днем в пятницу. Об этом сообщает портал KU66.RU.

В первую очередь работники убирают снег с лестниц, подъемов и спусков, тротуары и проезжую часть оживленных улиц. Также асфальт посыпают инертными материалами.

Максимальное число дорожной техники в количестве 11 единиц будет задействовано в период с 20 часов пятницы до 4 часов утра субботы.

Снегопад накрыл Свердловскую область в ночь на 13 декабря. Это спровоцировало пробки на дорогах в уральских городах утром в пятницу.