В Каменске-Уральском устраняют последствия снегопада

Дорожные службы Каменска-Уральского устраняют последствия масштабного снегопада, который продолжается днем в пятницу. Об этом сообщает портал KU66.RU.
В первую очередь работники убирают снег с лестниц, подъемов и спусков, тротуары и проезжую часть оживленных улиц. Также асфальт посыпают инертными материалами.
Максимальное число дорожной техники в количестве 11 единиц будет задействовано в период с 20 часов пятницы до 4 часов утра субботы.
Снегопад накрыл Свердловскую область в ночь на 13 декабря. Это спровоцировало пробки на дорогах в уральских городах утром в пятницу.