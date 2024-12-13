Два километра по бездорожью и ветхому мосту вынуждены ходить инвалиды в приморском посёлке

Именно ту часть улицы, где отсутствует доступ к элементарным удобствам, населяют граждане, которых можно отнести к маломобильным и социально незащищённым категориям населения: пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, есть супруга участника СВО, который сейчас находится в зоне боевых действий (год назад она и обращалась за помощью к общественникам), и многодетный отец-одиночка. Им приходится ходить по два километра, чтобы набрать воды или выбросить мусор. Путь этот не только длинный, но и небезопасный, через ветхий деревянный мост.