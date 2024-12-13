Два километра по бездорожью и ветхому мосту вынуждены ходить инвалиды в приморском посёлке

В населённом пункте водопроводные колонки установлены только на 1-й Линейной улице в одной её части, с другого конца улицы за водой надо идти пешком более двух километров по бездорожью. Кроме колонок, в этом квартале нет мусорных баков.
Именно ту часть улицы, где отсутствует доступ к элементарным удобствам, населяют граждане, которых можно отнести к маломобильным и социально незащищённым категориям населения: пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, есть супруга участника СВО, который сейчас находится в зоне боевых действий (год назад она и обращалась за помощью к общественникам), и многодетный отец-одиночка. Им приходится ходить по два километра, чтобы набрать воды или выбросить мусор. Путь этот не только длинный, но и небезопасный, через ветхий деревянный мост.
Подвоз воды в часть улицы, где нет колонок, осуществляется лишь раз в месяц, платно (500 рублей), но подвозимой воды на месяц недостаточно. Также воду можно купить, но год назад стоимость составляла 1,5 тысячи рублей за кубометр, и для большинства сельчан это неподъёмная стоимость.
Народный фронт обратился в правительство Приморского края с просьбой обеспечить этих жителей отдельной колонкой и мусорными баками.
Всего в Смоляниново проживает более 4 тысяч человек, это административный центр Шкотовского района, крупный железнодорожный узел.