В Нижегородской области будет сокращено количество документов для записи в детский сад

Министерство образования и науки Нижегородской области и региональный центр оптимизации государственных и муниципальных услуг проанализировали процесс подачи документов для записи в детский сад и определили действия и документы, являющиеся излишними при постановке в очередь.
«Для того чтобы сделать процесс удобнее и быстрее, мы разработали единые для всех администраций требования к записи в детский сад. Комплект документов существенно сократился — большую часть МСУ должны будут запрашивать у профильных ведомств сами. Срок постановки на учет благодаря этому сократится в 10 раз — с 30 до 3 дней. Получить услугу жители смогут в МФЦ, администрациях или онлайн — на портале “Госуслуги” и портале образовательных услуг Нижегородской области. При онлайн-формате информация о записи ребенка придет в личный кабинет».
В I полугодии 2025 года — после того, как муниципалитеты утвердят административные регламенты на основании типового административного регламента — заявителю необязательно будет предоставлять такие документы, как:
— свидетельство о рождении;
— справка об инвалидности;
— удостоверение многодетной семьи;
— документ о месте работы родителя или законного представителя;
— документ, подтверждающий нахождение ребенка под опекой;
— документ, подтверждающий статус ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей;
— удостоверение ветерана боевых действий;
— справка о статусе безработного.
«Стоит обратить внимание на отдельные случаи: например, если документы, удостоверяющие личность заявителя или ребенка, выданы иностранным государством, ребенок имеет право на внеочередное зачисление в детский сад или нуждается в группе определенной направленности. Тогда родитель или законный представитель может прикрепить скан-копии соответствующих документов на портале “Госуслуги” или портале образовательных услуг региона», — пояснил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.
При оформлении заявления в МФЦ необходимо предоставить паспорт (для удостоверения личности родителя) и данные свидетельства о рождении. В некоторых случаях может потребоваться документ, подтверждающий льготную категорию.
Жители региона могут воспользоваться предварительной записью для получения различных услуг. Для этого необходимо подать заявку на портале МФЦ Нижегородской области либо обратиться в call-центр по телефону:
Напомним, что развитие портала «Госуслуги» для удобства жителей всецело отвечает задачам нацпроекта «Цифровая экономика», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.