В Нижегородской области будет сокращено количество документов для записи в детский сад

«Для того чтобы сделать процесс удобнее и быстрее, мы разработали единые для всех администраций требования к записи в детский сад. Комплект документов существенно сократился — большую часть МСУ должны будут запрашивать у профильных ведомств сами. Срок постановки на учет благодаря этому сократится в 10 раз — с 30 до 3 дней. Получить услугу жители смогут в МФЦ, администрациях или онлайн — на портале “Госуслуги” и портале образовательных услуг Нижегородской области. При онлайн-формате информация о записи ребенка придет в личный кабинет».