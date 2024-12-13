Разрешение на отлов тигра в селе Барабаш получено в Приморье

Отлов будет проводиться щадящим методом с применением обездвиживающих препаратов, чтобы избежать ущерба для животного. После задержания тигр будет осмотрен в Центре реабилитации. В случае обнаружения болезней или травм животному будет оказана медицинская помощь, а при удовлетворительном состоянии его могут переселить в отдалённый участок ареала, чтобы исключить новые выходы в населённые пункты.