Разрешение на отлов тигра в селе Барабаш получено в Приморье

Сотрудники Охотнадзора Приморья совместно с Дирекцией заповедников «Земля леопарда» примут меры по изъятию амурского тигра, который представляет угрозу вблизи села Барабаш. Решение об отлове было принято Росприроднадзором после подтверждения нападений хищника на домашних животных, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».
Сигналы о появлении тигра в селе Барабаш Хасанского муниципального округа поступили 3 декабря. При осмотре следов специалисты «Земли леопарда» подтвердили присутствие взрослого самца тигра, а вскоре были зафиксированы случаи нападений на собак.
Хотя есть вероятность, что хищник покинул этот район, на случай повторных выходов эксперты готовятся к его изъятию.
Специалисты Охотнадзора получили разрешение на отлов двух конфликтных тигров в Приморье.
Хищники держат в страхе жителей населенных пунктов.
Отлов будет проводиться щадящим методом с применением обездвиживающих препаратов, чтобы избежать ущерба для животного. После задержания тигр будет осмотрен в Центре реабилитации. В случае обнаружения болезней или травм животному будет оказана медицинская помощь, а при удовлетворительном состоянии его могут переселить в отдалённый участок ареала, чтобы исключить новые выходы в населённые пункты.
«На текущий момент сотрудники отдела науки “Земли леопарда” продолжают мониторинг местности для отслеживания передвижений животного. В селе Барабаш уже установлены фотоловушки, а в ближайшие дни для наблюдения будут задействованы дополнительные камеры», — отмечают в пресс-службе.
Эксперты продолжают работать над обеспечением безопасности для жителей и предотвращением возможных инцидентов.
Кроме того, сейчас подобная ведется работа в селе Андреевка. По сообщениям очевидцев, тигры замечали на улицах села и приусадебных участках. Получено официальное разрешение на отлов и изъятие двух особей в данном районе.
Напомним, в Приморье продолжаются профилактические мероприятия, связанные с выходом тигра в населенные пункты. В связи с недавним инцидентом, когда в Находке в частном секторе микрорайоне Врангель тигр напал на сторожевую собаку, полиция совместно с охотнадзором и министерством лесного хозяйства проводит поисковые работы.