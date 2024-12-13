Нацбанк Казахстана предупреждает о мошеннических рассылках

Злоумышленники отправляют гражданам поддельные письма от имени банка, утверждая, что получатели стали жертвами мошенничества. В письмах содержится требование перевода денежных средств для «безопасного возврата» или оплаты «сопутствующих финансовых обязательств».
Нацбанк подчёркивает, что не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств и не проводит денежные расчёты с населением.
Мошеннические сообщения распространяются через WhatsApp, электронные письма и социальные сети. Злоумышленники могут действовать от имени «работников правоохранительных органов» или «специалистов Национального Банка», предлагая участие в фиктивных «специальных операциях».
Нацбанк призывает граждан быть бдительными, не переводить деньги на подозрительные счета и не доверять недостоверным документам.
Если вы столкнулись с подобной схемой, рекомендуется обратиться в правоохранительные органы Казахстана. Для консультаций можно связаться с контакт-центром НБК по номеру 1477.