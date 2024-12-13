С улиц Казани за сутки вывезли 3,5 тысячи тонн снега

За минувшие сутки с улиц Казани вывезли 3,5 тысячи тонн снега, израсходовали 778 тонн противогололедных материалов. В уборке дорог было задействовано 319 единиц спецтехники.
Как сообщили в комитете внешнего благоустройства, ночью в городе выпало 3 мм осадков. На очистку улиц сегодня днем выйдут 334 единицы спецтехники и 553 дорожных рабочих.
Замечания относительно уборки дворов горожане могут направить в систему «Открытая Казань» или по телефону: +7 (843)236−41−23. Также сообщать о проблемных участках можно в чат-бот или по телефонам горячих линий.