Объем отечественного медоборудования в Ростовской области увеличился на 18%

В Ростовской области на 18% увеличился объем введенного в строй отечественного медоборудования. Об этом на заседании экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности комитета Госдумы по промышленности и торговле сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Мероприятие прошло в Ростове-на-Дону, в ДГТУ. Врио губернатора, вице-президент Союза машиностроителей России Юрий Слюсарь выступил в режиме видео-конференц-связи.
— За пять лет объем введенного в строй отечественного медоборудования вырос с 49% в 2020 году до 67% в текущем. В приоритетном порядке закупают отечественные установки и аппараты наши медколледжи, — отметил Юрий Слюсарь.
Сейчас на Дону действуют 14 предприятий, которые разрабатывают и производят медицинское оборудование, в том числе высокотехнологичное. Работать на новом оборудовании учит РостГМУ. Для подготовки специалистов применяют симуляционное обучение.
Также глава региона отметил, что благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в донской столице был открыт единственный на юге страны детский хирургический центр инновационных технологий. Параллельно с этим развивается телемедицина.
Врио главы региона подчеркнул, что наработки Ростовской области имеют особое значение с учетом близости Донбасса. Поставки высокотехнологичных приборов в указанную территорию, обучение специалистов для работы с ними — перспективное направление для донского региона.