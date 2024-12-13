В Челябинской области назначили даты проведения ОГЭ и ЕГЭ

Всего через несколько месяцев учеников 9 и 11 классов будут ждать экзамены. Недавно расписанием их проведения поделились в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.
Большинство школьников будет сдавать экзамены в основной период. Для некоторых категорий южноуральцев, например, учащихся колледжей, вечерних школ, олимпиадников, иностранцев или старшеклассников, потерпевших неудачу в прошлые годы, существует возможность пройти ГИА досрочно. Также предусмотрены дополнительный период и резервные дни для сдачи и пересдачи экзаменов.
Для девятиклассников, которых в следующем году ожидает ОГЭ, предусмотрены следующие временные рамки прохождения аттестации:
Досрочный период: 22 апреля — 17 мая. Основной период: 21 мая — 2 июля. Дополнительный период:
Не менее сложное испытание в следующем году предстоит пройти одиннадцатиклассникам. Уже известно, когда пройдут какие экзамены. Согласно расписанию, предоставленному министерством образования, их ждут:
23 мая — химия, история и литература;27 мая — математика (на выбор: базовая или профильная);30 мая — русский язык;2 июня — обществознание и физика;5 июня — биология, география и письменная часть иностранного языка;10−11 июня — информатика и устная часть иностранного языка;16−23 июня — резервные дни.
Досрочно сдать ЕГЭ южноуральцы смогут с 21 марта по 21 апреля. Пересдача по выбранным предметам пройдёт 3 и 4 июля. Дополнительный период прохождения ЕГЭ назначен на