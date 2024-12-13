В Хабаровском крае прошла кампания против мигрантов-нелегалов

В Хабаровском крае прошла спецоперация «Квартира-2024». Полицейские при силовой поддержке сотрудников СОБР и ОМОН Росгвардии проверили около 300 адресов, где могли нелегально жить иностранцы и лица без гражданства. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы регионального управления МВД России.
За время спецоперации проверили больше 1450 человек: 400 россиян и больше 1000 иностранцев. По итогам проверки направлено 23 материала на возбуждение уголовных дел по фактам незаконного пересечения госграницы и фиктивной регистрации. Одно уголовное дело по последней указанной выше статье уже возбуждено.
Ещё 307 человек получат административные штрафы за целый ряд правонарушений.
Среди них:
15 — за нарушения правил въезда и выезда из России;
82 — за нарушения миграционного учёта иностранцев;
37 — за нарушения пребывания иностранцев в России;
27 — за нарушения регистрационного учёта россиян.
Ещё одного иностранца поймали за уклонение от административного выдворения. Его отправили в спецприёмник для иностранных граждан в Хабаровске.
Ещё 37 иностранцев незаконно находились в России. Их по решению судов выдворят за пределы страны.