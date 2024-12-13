В Хабаровском крае прошла кампания против мигрантов-нелегалов

За время спецоперации проверили больше 1450 человек: 400 россиян и больше 1000 иностранцев. По итогам проверки направлено 23 материала на возбуждение уголовных дел по фактам незаконного пересечения госграницы и фиктивной регистрации. Одно уголовное дело по последней указанной выше статье уже возбуждено.