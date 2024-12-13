Современные светофоры и разметка появились на одной из улиц Хабаровска

В текущем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на участке проспекта 60-летия Октября от улицы Аэродромной до улицы Машинистов были проведены работы по модернизации светофорных объектов и улучшению пешеходной безопасности, сообщает информационное агентство AmurMedia со ссылкой на администрацию Хабаровска.
В рамках работ на перекрестках установлены новые светофоры, в том числе над проезжей частью, для оптимальной видимости и регулирования движения. Дорожная разметка «Пешеходный переход» нанесена износостойкими материалами — пластиком, что продлит срок ее службы и повысит видимость для участников дорожного движения. Реализация проекта направлена на повышение уровня безопасности дорожного движения, снижение числа дорожно-транспортных происшествий и создание более комфортных условий для всех участников движения.
Напомним, что национальные проекты, инициированные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. В свою очередь проект «Безопасные качественные дороги» призван сделать автомобильные дороги России безопасными и комфортными. Его главная цель — сократить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году до показателя в 4 погибших на 100 тысяч населения.