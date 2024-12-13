Современные светофоры и разметка появились на одной из улиц Хабаровска

В рамках работ на перекрестках установлены новые светофоры, в том числе над проезжей частью, для оптимальной видимости и регулирования движения. Дорожная разметка «Пешеходный переход» нанесена износостойкими материалами — пластиком, что продлит срок ее службы и повысит видимость для участников дорожного движения. Реализация проекта направлена на повышение уровня безопасности дорожного движения, снижение числа дорожно-транспортных происшествий и создание более комфортных условий для всех участников движения.