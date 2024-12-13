В Уфе закончили строительство лестницы к Водонапорной башне

В Уфе завершили строительство лестницы, ведущей к Водонапорной башне. Об этом рассказал мэр города Ратмир Мавлиев в социальных сетях. По его словам, лестница оборудована смотровой площадкой, с которой открывается вид на Белую и главный символ Уфы — памятник Салавату Юлаеву.