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В Уфе закончили строительство лестницы к Водонапорной башне

Работы начались в сентябре.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершили строительство лестницы, ведущей к Водонапорной башне. Об этом рассказал мэр города Ратмир Мавлиев в социальных сетях. По его словам, лестница оборудована смотровой площадкой, с которой открывается вид на Белую и главный символ Уфы — памятник Салавату Юлаеву.

Напомним, сооружение начали возводить в сентябре 2024 года. На эти цели власти выделили 17 млн рублей. В 2025 году здесь планируется установить лестничное освещение.

Протяженность лестницы составляет 500 метров.

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